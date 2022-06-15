مش حرام.. حسن يوسف يثير الجدل بتصريح عن القبلات في الأفلام القديمة

أثار الفنان حسن يوسف الجدل بعد تصريحاته الصحفية أمس، حول القبلات في السينما المصرية قديما، وطبيعة الحال في الأعمال المقدمة حاليا، وتصدر اسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية هذه الأقاويل.

وقال حسن يوسف في تصريحاته الصحفية، إن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء، وأن القبلات أيام الزمن الجميل لم يكن لها طعما، وخالية من الإحساس "كنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام".

ووجه الفنان الكبير حسن يوسف ، رساله شديدة اللهجة للماكير محمد عشوب بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان الراحل سمير صبري .

ونفي الفنان حسن يوسف في تصريح لـ "صدى البلد" ما قاله عشوب، قائلا: «تخاريف وبقوله عيب، سمير كان أحد أفراد الشلة، وكنا نقعد مع بعضنا فى نادى الجزيرة، وعمرى ما سألته انت متجوز ولا مخلف، أنا مالى».

وأضاف الفنان حسن يوسف: «ما سمعته من سمير صبرى فى برنامج مع مفيد فوزى أنه مخلف ولد من سيدة أمريكية ولكنها ماتت، والولد يدرس أسنان ويعيش فى لندن، لكن أنا لا أعرف هو متجوز أم لا».