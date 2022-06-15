الكشف عن أسرع وأقوى كمبيوتر عملاق في أوروبا.. فيديو

عرضت قناة euronews (عــربي) فيديو يوضح انه تم الكشف في مدينة كآياني الفنلندية عن أسرع وأقوى كمبيوتر عملاق في أوروبا، الكومبيوتر الذي أطلق عليه اسم لومي "LUMI" لديه القدرة على القيام ب 151.900 تريليون عملية في الثانية.

وأضاف الفيديو أن الكمبيوتر جزء من تحالف مشكل من عدد كبير من الدول الأوروبية التي ستكون قادرة على استخدام قدرته على الحوسبة للمشاريع البحثية الخاصة.

وقال بيتري هونكونن وزير العلوم والتكنلوجيا الفنلندي " هذا أكبر استثمار بحثي في تاريخ العلوم والبحوث الفنلندية، هذا شيء مهم العديد من الدول الأوربية أرادت دفع تكاليف إنشاء هذا المشروع، نحن نتعاون أوربيا ونتحرك نحو المستقبل في هذه القضايا."



وأوضح الفيديو انه لا يوجد سوى جهازين عملاقين في جميع أنحاء العالم، واحد في الولايات المتحدة والآخر في اليابان مؤكدا انه يستطيع الباحثون من جميع أنحاء العالم وأوروبا الاستفادة من أداة البحث الجديدة "لومي".