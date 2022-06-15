الكويت تتفق مع الفاو على دفع الشراكة لمواكبة تحديات الأمن الغذائي والمناخ

اتفقت دولة الكويت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الثلاثاء، على المضي في دفع برامج الشراكة والتعاون بينهما لمواكبة التحديات العالمية المتجددة وتطوير استراتيجية الكويت الشاملة بشأن الأمن الغذائي والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام الهيئة العامة للزراعة الكويتية المهندس علي الفارسي والوفد المرافق له مع المدير العام للمنظمة الدكتور شودونيو على هامش أعمال مجلس منظمة الفاو وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" لاستعراض ومتابعة جوانب التعاون والشراكة بين الكويت والفاو.

وقال المهندس الفارسي - في ختام الاجتماع - إن اللقاء كان مثمرًا وركز على مجموعة من المجالات أبرزها بلورة استراتيجية جديدة لدولة الكويت بخصوص كل من الإنتاج الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي المستهدف والتشجير.

وشدد على أهمية استراتيجية التشجير في سياق التعامل مع التغير المناخي على المستويين الوطني والعالمي وفق مقررات مؤتمر المناخ في غلاسكو ومبادرة الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتأكيده على دعم الكويت الكامل لحزمة التوجيهات التي أطلقتها المبادرة.

وقال إن الاجتماع تناول أهمية توسيع حضور المنظمة بخبراتها وإمكاناتها للقيام بدور أكبر في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الكويت؛ لاسيما بعد المتغيرات الدولية الحادة فيما يخص الأمن والمخزونات الغذائية العالمية التي تزيد المسؤوليات الواقعة على الفاو باعتبارها المنظمة الدولية المعنية.