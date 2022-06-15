التعليم الفني: لدينا مدارس في البرمجيات والذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن لدينا في مجال البترول حقل ظهر وتم إنشاء مدرسة بإسم شركة ظهر في بورسعيد ؛ وفي مجال الزراعة الصالحية والريادة و نهر الخير وفي مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي الأي تي لدينا مع شركة ibm و hst .

أضاف الدكتور عمرو بصيلة خلال لقائه في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني ؛ أنا لدينا مدارس في مجال الفندقة ومدارس في صناعة الحلي والمجوهرات ومجال الاتصالات وغيرها من المجالات .

أوضح أبو بصيلة أن كل المجالات الإقتصادية التي تجذب الأولاد والبنات موجودة لدينا وهناك مدارس سيارات أنشأنا فيها ثلاث مدارس وهناك أمر جيد أن البنات تدرس في مدارس ميكانيكا السيارات ومستواهم متميز .



