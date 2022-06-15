صور تجسسية ترصد بورش 911 موديل 2024 فيس ليفت أثناء اختبارها.. صور

رصدت العدسات التجسسية سيارة بورشة 911 موديل 2024 فيس ليفت أثناء اختبارها استعدادا للكشف عنها، وهذه المرة تأتي الصور بدقة أفضل تكشف السيارة من الداخل والخارج، ما يمنحنا فكرة جيدة عن التحديثات المتوفرة للسيارة الأيقونية.

بورش 911 موديل 2024

جاءت سيارة بورشة 911 موديل 2024 بعدة تحديثات خارجية مميزة، حيث حصلت السيارة على مصد أمامي جديد، ولمسات جمالية جديدة للمقدمة، ومصد خلفي جديد وأطراف أنابيب عادم جديدة وفتحات هواء جديدة.

بورش 911 موديل 2024

تأتي سيارة بورشة 911 موديل 2024 بمجموعة من التحديثات الداخلية، والتي تشمل لوحة عدادات رقمية بالكامل، مقارنة بلوحة العدادات الأنالوج القديمة نسبياً لـ 911 الحالية، مع شاشتي عرض رقميتين.

بورش 911 موديل 2024

من المتوقع أن تحصل سيارة بورشة 911 موديل 2024 على عدة تحديثات جديدة على مستوى الأداء الميكانيكي، مع العلم أنها متوفرة حالياً بمحرك 6 سلندر توين تيربو بقوة 384 حصان وعزم 448 نيوتن متر، أو بقوة 449 حصان وعزم 528 نيوتن متر حسب الفئة، وترتفع القوة إلى 480 حصان و569 نيوتن متر لفئة GTS الرائدة.

بورش 911 موديل 2024

تخطط شركة بورشة لتقديم السيارة بمحرك 4.0 لتر 6 سلندر جديد كلياً بتقنية هجينة وفق المصورين التجسسيين ولكن لا توجد أي تفاصيل محددة عنه في الوقت الحالي.