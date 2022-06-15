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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات جزائرية - قطرية حول فرص الاستثمار بمجالات الزراعة والصناعة والصحة

الجزائر وقطر
الجزائر وقطر

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني فرص الاستثمار، التي تُتيحها السوق الجزائرية، لاسيما في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والصحة، والنقل، وغيرها من المجالات الواعدة ذات المنفعة للطرفين.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، اليوم، بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، للشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وبحسب البيان، الذي أصدرته الحكومة الجزائرية، تم التوافق بين الطرفين على تسريع وتيرة العمل الثنائي من أجل تجسيد نتائج زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى دولة قطر في فبراير المنصرم، والتي تُوجت بإعلان مشترك يرسم خارطة طريق حقيقية للدفع قدما بالشراكة الثنائية بين البلدين.

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