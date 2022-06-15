إياد نصار عن دور الضابط الإسرائيلي بفيلم الممر: من أصعب الشخصيات.. فيديو

علق الفنان إياد نصار علي قيامه بدور الضابط الإسرائيلي في فيلم الممر، قائلا "أعتقد أن كان تحضير شخصية الضابط الإسرائيلي كانت من أصعب الأدوار اللي قمت بيها .. وانا بحب اتبني الشخصية اللي هقوم بتجسيدها حتي ولو كنت مختلف فكريا معاها".

وأضاف "نصار" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أنه في بداية الأمر لم يستطيع تبني شخصية "ديفيد" الضابط الإسرائيلي ولكنه جلس مع المخرج وتفاهم الوضع وقام بالدور كما يجب أن يكون.

وتابع الفنان إياد نصار أن حاول أن يتفادى جميع الأخطاء التي قاموا بها فنانين جسدوا شخصية ضابط إسرائيلي من قبل حتى يتفاداها ويقوم بالدور بشكل جيد وقريب من الواقع.