عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022.. شيفروليه تسبق التسريبات وتكشف عن بليزر الكهربائية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بوليستار 5 موديل 2024 تظهر لأول مرة في جودوود.. صور

تظهر Polestar 5 القادمة لأول مرة في مهرجان Goodwood للسرعة الأسبوع المقبل، وتظهر الصور الجديدة نموذجًا أوليًا قيد التشغيل.

 

شيفروليه تسبق التسريبات وتكشف عن بليزر الكهربائية.. صور

رفعت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، الستار عن سيارة شفروليه بليزر EV الجديدة المنافس الأساسي لطرازات Tesla Model Y و Ford Mustang Mach-E.

 

أودي RS3 تحصل على تعديلات خارقة من مانهارات بقوة 500 حصان.. صور

عادت شركة مانهارت المتخخصة في تعديل ورفع كفاءة السيارات مرة آخرى بمشروع تعديل جديد على علامة أودي التي تعتبر واحدة من الرباعي الألماني العملاق في عالم السيارات، وهي السيارة الهاتشباك الرياضية الصغيرة RS3.

 

بنتلي تكشف عن سيارة فلاينج سبير S لأول مرة في جودوود.. صور

قدمت شركة بنتلي البريطانية الشهيرة أحدث سيارة جديدة لأسطول سيارات فلاينج سبير S الفاخرة، وسيتم الكشف رسمياً عن السيارة السيدان الجديدة لأول مرة في مهرجان جودوود للسرعة والذي سيبدأ من الخميس 23 يونيو إلى الأحد 26 يونيو.

 

سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022.. صور

تشتهر سيارة تويوتا كورولا عالمياً منذ اطلاق الطراز الأول كواحدة من أشهر السيارات اليابانية على الإطلاق منذ إطلاقها للمرة الأولى في منتصف ستينيات القرن الماضي، وكواحدة من أشهر سيارات تويوتا بصفة خاصة، وتمتلك السيارة شعبية كبيرة داخل السوق المصري ويصنفها البعض كأشهر سيارة في مصر 

اخبار السيارات بوليستار جودوود شيفروليه أودي RS3 بنتلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أودي تتخلص من كل طرازات الـ baby.. فولكس فاجن تصرف مكافآت مالية لموظفيها الروس مقابل تقديم استقالتهم.. شيفروليه تنشر صورة بليزر SS موديل 2024 

أخبار السيارات|طرق اختيار أفضل زيت الموتور..كيف تفرق بين قطع الغيار الأصلية للسيارة والتقليد..أرخص 5 سيارات في البحرين

أخبار السيارات| إلغاء إنتاج 2.23 مليون مركبة في 2022.. بطاريات LFP بديلة NMC تحل أزمة غلاء أسعار السيارات الكهربائية

أخبار السيارات| أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر في السعودية.. لمحبي الهاتشباك .. أحدث أسعار أوبل كورسا موديل 2022 

أخبار السيارات| تفاصيل مزاد السيارات الخاص بجمارك بورسعيد.. القائمة الكاملة للسيارات الكهربائية الأكثر مبيعا في مصر

أخبار السيارات|أكثر موديلات كيا مبيعًا في الدول العربية لعام 2021.. و9 خطوات يجب اتباعها قبل القيادة في الطقس الحار

أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لـ بايك X3 الجديدة.. زيادة سعرية جديدة لـ ميتسوبيشي إكليبس كروس.. البرلمان الأوروبي يصوت لصالح حظر سيارات البنزين والديزل|رسميا

أخبار السيارات| نظرة شاملة على جينيتا أكولا الخارقة.. زيادة في أسعار نيسان سنترا موديل 2022

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب في العودة إلى لقاهرة ويتجه لأمريكا

هيئة تنشيط السياحة تثمّن مجهودات محافظة الشرقية في نشر الوعي الأثري

حبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تواجه منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بالمنيا

الإعلامي الصغير| محمد العلمي.. أصغر مذيع في دمياط يبدع في إلقاء الشعر.. شاهد

هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاده.. حكاية مكالمة أخرت انضمام محمد صلاح لليفربول 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ