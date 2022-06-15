أخبار السيارات| سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022.. شيفروليه تسبق التسريبات وتكشف عن بليزر الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تظهر Polestar 5 القادمة لأول مرة في مهرجان Goodwood للسرعة الأسبوع المقبل، وتظهر الصور الجديدة نموذجًا أوليًا قيد التشغيل.

رفعت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، الستار عن سيارة شفروليه بليزر EV الجديدة المنافس الأساسي لطرازات Tesla Model Y و Ford Mustang Mach-E.

عادت شركة مانهارت المتخخصة في تعديل ورفع كفاءة السيارات مرة آخرى بمشروع تعديل جديد على علامة أودي التي تعتبر واحدة من الرباعي الألماني العملاق في عالم السيارات، وهي السيارة الهاتشباك الرياضية الصغيرة RS3.

قدمت شركة بنتلي البريطانية الشهيرة أحدث سيارة جديدة لأسطول سيارات فلاينج سبير S الفاخرة، وسيتم الكشف رسمياً عن السيارة السيدان الجديدة لأول مرة في مهرجان جودوود للسرعة والذي سيبدأ من الخميس 23 يونيو إلى الأحد 26 يونيو.

تشتهر سيارة تويوتا كورولا عالمياً منذ اطلاق الطراز الأول كواحدة من أشهر السيارات اليابانية على الإطلاق منذ إطلاقها للمرة الأولى في منتصف ستينيات القرن الماضي، وكواحدة من أشهر سيارات تويوتا بصفة خاصة، وتمتلك السيارة شعبية كبيرة داخل السوق المصري ويصنفها البعض كأشهر سيارة في مصر