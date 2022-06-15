القرب من الله وتغيير الروتين.. 10 خطوات تساعدك في التغلب على الاكتئاب

يعتبر الإكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام، ويؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

خطوات تساعدك في التخلص من الإكتئاب

وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، ان علاج الإكتئاب قد يتطلب فترة طويلة للتخلص منه والسيطرة عليه، ويمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب الحاد ان يحتاجون إلى أدوية لعلاج نفسي للتخلص من أعراض الإكتئاب.





وتابع محمد هاني في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ان هناك خطوات يمكن ان تساعد في التخلص من الشعور بالإكتئاب، ومن أهمها :

- تغيير الروتين اليومي والقيام بأمور جديدة حتى إن كانت بسيطة فهي سوف تصنع فرقا في النفسية وسوف تساعد في رفع هرمون السعادة بالجسم .

- محاولة إشغال نفسك بشي ما، وعدم ترك أوقات فراغ كبيرة في يومك، وذلك لأن الفراغ يزيد من التفكير السلبي أحد أسباب الإصابة بالإكتئاب .

- البعد عن الأمور التي يمكن ان تسبب لك في أذى نفسي ، وتسلب منك الروح.

- الحرص على القرب من الله؛ حيث أن القرب من الله يتسبب في الشعور بالراحة النفسية.

خطوات تساعدك في التخلص من الاكتئاب



- عدم الجلوس في المنزل لفترات طويلة، والنزل من المنزل والمشي لمدة عشر دقائق؛ حيث يمكن لهذا الأمر ان يجعلك تشعر بالتجديد.

- تجنب التواصل مع الأصدقاء الذين يتحدثون باستمرار عن المشاكل، ويتسببون في إحباطك حتى تتجنب الإصابة بالإكتئاب .

- الاهتمام بتناول الأكل الصحي، والنوم الصحي لعدد ساعات كافية خلال الليل، وتجنب استهلاك والإكثار من الكافيين كالقهوة والشاي قبل الذهاب إلى النوم على الأقل بساعتين .

- ممارسة الرياضة بإنتظام، وذلك لما لها من دور في تنشيط الدورة الدموية، ورفع هرمون السعادة داخل الجسم .

- مصارحة النفس بالعيوب، والبدء في إصلاحها، ومحاولة تغييرها، وعدم الإستسلام لها لكي لا تصاب بالإحباط والاكتئاب .

- محاولة التقليل من التوقعات في الأشخاص المحيطين بك حتى لا تصاب بالإحباط عند التعرض للخذلان.