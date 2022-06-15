عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القرب من الله وتغيير الروتين.. 10 خطوات تساعدك في التغلب على الاكتئاب

خطوات تساعدك في التخلص
خطوات تساعدك في التخلص من الاكتئاب

يعتبر الإكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام، ويؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية. 

 

خطوات تساعدك في التخلص من الإكتئاب 

 

وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، ان علاج الإكتئاب قد يتطلب فترة طويلة للتخلص منه والسيطرة عليه، ويمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب الحاد ان يحتاجون إلى أدوية لعلاج نفسي للتخلص من أعراض الإكتئاب.

 

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

فى ظل انتشار الأمراض النفسية.. إزاي تخرج من الاكتئاب فى خطوات بسيطة

 

وتابع محمد هاني في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ان هناك خطوات يمكن ان تساعد في التخلص من الشعور بالإكتئاب، ومن أهمها :
- تغيير الروتين اليومي والقيام بأمور جديدة حتى إن كانت بسيطة فهي سوف تصنع فرقا في النفسية وسوف تساعد في رفع هرمون السعادة بالجسم .
- محاولة إشغال نفسك بشي ما، وعدم ترك أوقات  فراغ كبيرة في يومك، وذلك لأن الفراغ يزيد من التفكير السلبي أحد أسباب الإصابة بالإكتئاب . 
- البعد عن الأمور التي يمكن ان تسبب لك في أذى نفسي ، وتسلب منك الروح.
- الحرص على القرب من الله؛ حيث أن القرب من الله يتسبب في الشعور بالراحة النفسية.

 

خطوات تساعدك في التخلص من الاكتئاب 


- عدم الجلوس في المنزل لفترات طويلة، والنزل من المنزل والمشي لمدة عشر دقائق؛ حيث يمكن لهذا الأمر ان يجعلك تشعر بالتجديد.
- تجنب التواصل مع الأصدقاء الذين يتحدثون باستمرار عن المشاكل، ويتسببون في إحباطك حتى تتجنب الإصابة بالإكتئاب .
-  الاهتمام بتناول الأكل الصحي، والنوم الصحي لعدد ساعات كافية خلال الليل، وتجنب استهلاك والإكثار من الكافيين كالقهوة والشاي قبل الذهاب إلى النوم على الأقل بساعتين .
- ممارسة الرياضة بإنتظام، وذلك لما لها من دور في تنشيط الدورة الدموية، ورفع هرمون السعادة داخل الجسم .
- مصارحة النفس بالعيوب، والبدء في إصلاحها، ومحاولة تغييرها، وعدم الإستسلام لها لكي لا تصاب بالإحباط والاكتئاب .
- محاولة التقليل من التوقعات في الأشخاص المحيطين بك حتى لا تصاب بالإحباط عند التعرض للخذلان.

 

الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية
الإكتئاب المشاكل العاطفية اعراض الاكتئاب علاج الاكتئاب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

بتهمة التحريض على العنف.. المقاول الهارب محمد على يواجه السجن 5 سنوات

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

موضوعات متعلقة

يخلصك من الاكتئاب والقلق.. فوائد البطيخ للحامل

دراسة جديدة: 41% من المدرسين مصابون بمرض الاكتئاب

دراسة: السيدات التي تعاني من الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة

10 نصائح لتحسين الحالة المزاجية وتجنب الاكتئاب.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

موسيماني: فوز الأهلي في نهائي القرن على الزمالك أعظم لحظات حياتي

مترو الأنفاق: دورات تدريبية لإزالة عوارض الوحدات المتحركة

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بمجال النقل

تغير المناخ أكبر خطر على حقوق الإنسان..حصاد الجلسة الأولى بمؤتمر البرلمانيين الشباب

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون لدعم إزالة الكربون من قطاع الطاقة بمصر

بالصور.. مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

غير معلوم جنسيتها.. فتاة تهزم 6 رجال حاولوا التحرش بها

فيديو

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

إياد نصار: أصحاب ولا أعز سوء تقدير مني.. وانتظروني في وش وضهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ