يوسف حمدي يحذر اتحاد الكرة من التسرع باختيار المدير الفني الجديد للمنتخب

حذر يوسف حمدي نجم منتخب مصر الأسبق، الاتحاد المصري لمنتخب مصر، من التسرع في اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني والذي سيخلف إيهاب جلال الذي بات رحيله شبه مؤكد.

وتابع حمدي أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC ، أرى أن اتحاد الكرة يرغب في تهدئة الوضع بإتخاذ قرارات سريعة وأتمنى أن يتحرى الهدوء والدقة في إتخاذ هذه القرارات، حتى لا نندم عليها في الأيام المقبلة.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، أزمة اتحاد الكرة هي التخبط في التصريحات، وتعجبت من تصريحات جمال علام الذي أكد فيها أنه طلب من محمد بركات وحازم إمام، دراسة السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل خلافة إيهاب جلال في ظل وجود جلال على رأس بعثة المنتخب الوطني لخوض ودية كوريا الجنوبية.

وأتم نجم الزمالك الأسبق، لا أجد مبرر أيضًا للإصرار على خوض مواجهة كوريا الجنوبية في ظل الغيابات الكبيرة للمنتخب