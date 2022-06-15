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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: التحقيق في مخالفات اتحاد الكرة لن تمر لأن طرفها الأهلي

صدى البلد

يرى محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر الأسبق، أن التحقيقات التي أعلنتها وزارة البرياضة للبحث في مخالفات اتحاد الكرة لن تمر مرور الكرام، لأن طرفها هذه المرة هو النادي الأهلي الذي يصر على الحصول على حقوقه ومعاقبة المخطئين في حقه بأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وتابع عبد الجليل أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC ، النادي الأهلي يواصل تصعيد أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا وتدخل وزارة الرياضة سيجعل الأمر أكثر جدية هذه المرة وسيتم معاقبة المخطئ.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، محمود سعد عندما كان مدربًا للاتحاد المصري لكرة القدم كان يُكلف المدربين بأمور تطويرية وكذلك يركز على دوري القطاعات، ولم يلقى الدعم الكافي من اتحاد الكرة، واستدعوا فينجادا قريب كارلوس كيروش ولم يكن يعمل.

وأتم عبد الجليل، أرفض تعاقد المنتخب الوطني مع كوبر أو كيروش لأنهم كبار في السن، وأدعم تعيين لجنة برئاسة طه إسماعيل وحلمي طولان لاختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

عبدالجليل اتحاد الكرة النادي الأهلي أخبار الرياضة مخالفات اتحاد الكرة

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