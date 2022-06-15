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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتقليل فاتورة الكهرباء.. استخدم الأجهزة الكهربائية بهذه الطريقة

صدى البلد

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح التي تساعد في تخفيض استهلاك  الأجهزة الكهربائية لمساعدة المواطنين فى تخفيض فاتورة الكهرباء .

 

نصائح استخدام الثلاجة 
ينصح اولا بشراء الأجهزة الأعلى كفاءة، ثم ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية، والحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.
كما يجب تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن، وعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

كما ينصح بضبط درجة الحرارة الثرموستات  من 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة، ونحو 18 إلى  20 درجة مئوية للفريزر ليحافظ على المأكولات طازجة وصحية ويقلل من استهلاك الطاقة.
 

التكييف 

احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى،  احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفره، و تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

 

كمايجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتي لا يزيد استهلاك الكهرباء .

 

كما يجب  تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل وعمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

 ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وووضع مروحه امام لتوزيع الهواء البارد

 

المكواة

 ينصح بتجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين أسبوعياً، حيث سيكون استهلاك الكهرباء أوفر ويفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى.


فرن الكهرباء

 يفضل تجنب تكرار فتح فرن الكهرباء اثناء تشغيله  للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل وينصح باستخدام المايكرويف فى تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل.

غلاية المياه

تعد غلاية المياه من  أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء رغم صغر حجمها، و يفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.

وتطبق وزارة الكهرباء الاسعار الجديدة بعد الزيادة  لشرائح الكهرباء بداية شهر يوليو القادم .

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