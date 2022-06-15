أخبار الرياضة| مارك كلاتينبرج يقترب من رئاسة لجنة التحكيم.. وميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
مارك كلاتينبرج يقترب من رئاسة لجنة التحكيم في مصر.. فيديو
أعلن أحمد حسام ميدو اقتراب الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرج من تولي رئاسة لجنة التحكيم في مصر.
مفاوضات حازم إمام .. ميدو: بنسبة 90% كيروش سيعود لتدريب المنتخب الوطني|فيديو
كشف أحمد حسام ميدو، كواليس مفاوضات حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، للعودة مجددًا إلى تدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال.
لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط
كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استقرت علي تأجيل مناقشة رحيل المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول بعد وصول عرض رسمي من قطر القطري لشرائه في الميركاتو الصيفي القادم.
الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير
أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مواصفات المدير الفني الجديد، تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير.
إساءة زوجته للنادي.. ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور|فيديو
كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي والتي عُقدت في منزل ياسين منصور، بحضور محمود الخطيب وحسام غالي.
التزاما بقرار رابطة الأندية.. علاء عبدالعال: سنصعد الأمر في حالة مشاركة ديانج
أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، في تصريحات عبر برنامج “الماتش” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ناديه ملتزم بخطاب رابطة الأندية بعدم إشراك اللاعبين الدوليين بمباراة الأهلي.
لا تعليق.. وكيلة تاو تتحدث عن إمكانية رحيله من الأهلي
كشفت مماتساتسي سيفالافالا، وكيلة أعمال الجنوبي أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، عن مصيره داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
مصطفى يونس مرتديًا تيشيرت الزمالك: هذا القميص خيره عليا |فيديو
ظهر نجم الأهلي السابق مصطفى يونس وهو يرتدي قميص منافسه التقليدي الزمالك وذلك عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر.