أخبار الرياضة| مارك كلاتينبرج يقترب من رئاسة لجنة التحكيم.. وميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

أعلن أحمد حسام ميدو اقتراب الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرج من تولي رئاسة لجنة التحكيم في مصر.

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس مفاوضات حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، للعودة مجددًا إلى تدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال.

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استقرت علي تأجيل مناقشة رحيل المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول بعد وصول عرض رسمي من قطر القطري لشرائه في الميركاتو الصيفي القادم.

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مواصفات المدير الفني الجديد، تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير.

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي والتي عُقدت في منزل ياسين منصور، بحضور محمود الخطيب وحسام غالي.

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، في تصريحات عبر برنامج “الماتش” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ناديه ملتزم بخطاب رابطة الأندية بعدم إشراك اللاعبين الدوليين بمباراة الأهلي.

كشفت مماتساتسي سيفالافالا، وكيلة أعمال الجنوبي أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، عن مصيره داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ظهر نجم الأهلي السابق مصطفى يونس وهو يرتدي قميص منافسه التقليدي الزمالك وذلك عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر.