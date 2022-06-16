عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آليات الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة

قطن
قطن

نظم قانون الزراعة، ضوابط و آليات الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة، حيث نصت المادة 42 من القانون على أن تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجارى) فى الحالات الآتية:

 

1- البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجارى).

2- البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى.

3- البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى.

4- البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون.

 

و لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التى تلتزم ادارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.

ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.

- لا يجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير، وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج الى المعاصر لفترة معينة.

و  على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك.

 

يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة التجارى وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.

 

ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات بالاحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الاغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة. 

قانون الزراعة بذرة القطن الأقطان المحلوجة القطن ترخيص وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع| اعرف السبب

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

وزير التعليم: لن نعيد تصحيح الامتحانات الالكترونية لـ الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 16-6-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

اتحاد الكرة يستعد لحسم العديد من الملفات.. تعرف عليها

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس.. فيديو

أخبار التكنولوجيا| لينوفو تفتتح أول مصنع لها في أوروبا.. تسريبات تكشف مفاجآت حول جهاز آبل المرتقب iPad.. وموتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات رائعة عالميًا

آليات الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ