بعد إصابة الفنان محمد الحلو به.. أسباب وأعراض وعلاج انسداد شرايين القدم

أصيب الفنان محمد الحلو بانسداد شرايين القدم، وقد صرح ابنه بأن الحالة خطيرة، ويصيب مرض انسداد شرايين القدم الأوعية الدموية الطرفية، ويؤثر على أوردة وشرايين القدمين والساقين، وفي التقرير التالي سنقوم بذكر أسباب وأعراض وطرق علاجه.

معلومات لا تعرفها عن مرض انسداد شرايين القدم

ويستهدف مرض انسداد شرايين القدم الأوعية الدموية الطرفية، ويؤثر على الأوردة والشرايين في القدمين والساقين، مما يؤدي إلى الشعور بالألم عند المشي أو ممارسة الرياضة، ومن أبرز أسباب مرض انسداد شرايين القدم، وتشمل :

_ الإصابة بمرض السكري.

_ تجمع الكوليسترول والترسبات الدهنية على جدران الأوعية الدموية والشرايين.

_ الارتفاع في معدل ضغط الدم.

_ ارتفاع نسبة الدهون في الجسم.

_ التدخين .

_ التعرض إلى الضغط النفسي الشديد والتوتر.

وهناك العديد من الأعراض التي تشير بالإصابة بمرض انسداد شرايين القدم، وففا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل :

_ الانخفاض في درجة حرارة القدم.

_ شحوب البشرة.

_ تساقط الشعر الموجود في القدم.

_ لمعان الجلد في الساقين والقدمين.

_ ضعف نمو الأظافر.

_ ظهور تقرحات القدمين والساقين وفي أصابع القدمين.

_ الشعور بالبرودة بشكل مستمر.

_ الشد العضلي والتقلصات أثناء المشي لمسافات طويلة.

معلومات لا تعرفها عن مرض انسداد شرايين القدم

وهناك بعض المضاعفات التي يمكن أن يتسبب بها انسداد شرايين القدم إن لم يتم علاجها، مثل : الإصابة بالالتهابات والتسمم في العظام، والغرغرينا وموت أنسجة القدم، وعدم التئام الجروح.

ويمكن علاج انسداد الشرايين القدم وعند ظهور الأعراض السابقة، فسوف يقوم الطبيب بطلب الفحوصات اللازمة من خلال الموجات الفوق صوتية، والأشعة المقطعية، ويصف الطبيب بعض أنواع الأدوية التي تساعد على التقليل من الأعراض والوقاية من حدوث المضاعفات، ومنها أدوية تزيد من تدفق الدم والحد من حدوث التخثر والتجلطات.

وفي الحالات الخطيرة من إنسداد شرايين القدم قد يحتاج المريض إلى التدخل الجراحي من خلال القيام بالقسطرة لتوسيع الشرايين، وقد يتم تركيب دعامة للمريض للتخلص من المشكلة نهائيا.