رئيس جامعة جنوب الوادي: التصحيح يومي.. ونحرص على التباعد الاجتماعي

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنّ الجامعة بها أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وبدأت استعداداتها للامتحانات مبكرا عبر إعداد مقترحات الجداول للطلاب، والمقترح تم إعلانه للطلاب بالكليات المختلفة والأقسام وتدخل الطلاب في الاختيار والتعديل والتبديل حتى يختاروا من أوقاتهم ومواعيدهم بعض المواد.

وأضاف غرباوي، خلال لقائه مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، وهدير أبو زيد، أن هذه الجداول المقترحة تم إقرارها بواسطة شئون الطلاب والتعليم بالكليات المحتلفة والرفع لإدارة الجامعة التي اعتمدتها وبالتالي أعلنت الجداول مبكرا للطلاب.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادي: "تم الحديث مع عمداء الكليات في بداية الامتحانات بالمرور على القاعات والمقرات التي سوف تعقد الامتحانات فيها وتوفير إضاءة مناسبة ووسائل تهوية جيدة، وهناك حملة نظافة وتنظيم وترتيب للمقررات الامتحانية، وحرصنا على التباعد الاجتماعي عبر ضمان وجود مسافات بين الطلاب وتوزيع الكمامات".

وأكد أن الامتحانات تجرى في ظروف شديدة الاحكام والانضباط، حيث بدأت في أول يوم من شهر يونيو في معظم الكليات، لافتًا إلى أن التصحيح يومي، لأنه مميكن وإلكتروني، وبمجرد انتهاء المادة يتم رصدها وتصحيحها، وسيتم إعلان نتيجة الامتحانات في نهاية المدة الامتحانية.