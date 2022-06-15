مياه أسيوط تنفذ تجربة لقياس كفاءات معدات مرشحة النزلة لتقليل تكلفة التشغيل

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تجربة عملية لإجراء القياسات اللازمة علي المعدات بمحطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة الكبرى ضمن فاعليات مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSSTA والذى يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات.

وقال اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم أخذ القياسات اللازمة لكل معدة للتمكن من عمل دراسة حول تقليل تكلفة التشغيل والصيانة، في مجال ترشيد الطاقة وتحسين معامل القدرة بالمحطة مما يسهم في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار "خدمة متميزة مستدامة".