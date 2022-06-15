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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريك موثوق به.. رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستصبح مركزًا للطاقة في الإقليم|فيديو

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمتها اليوم بمؤتمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه من المهم المناقشة معًا على المستوى العالمي لإدارة أزمة أمن الغذاء وإيجاد حلول عادلة للجميع، معقبة: “نتطلع على توزيع الحبوب عالميًا”.

وتابعت: “نعمل على توسيع تعاوننا فى مجال الطاقة.. فمن المعروف أن حرب روسيا ضد أوكرانيا قد عرّضتنا نحن على اعتمادنا على الوقود الأحفورى فى روسيا ونريد التخلص من الاعتماد وأن ننوع اعتمادنا على موردين آخرين.. ومصر هي شريك موثوق به بالنسبة لنا”.

 

وأفادت: “ناقشنا على أهمية وثقل إمداد الطاقة واتخذنا بعض الخطوات ووقعنا مذكرة تفاهم هذا الصباح لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر ثم تسييل الغاز هنا ثم نقله للاتحاد الأوروبي.. وتلك خطوة عملاقة لامتداد الطاقة والغاز إلى أوروبا ومهمة لمصر لتصبح مركزا للطاقة فى الإقليم”.

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