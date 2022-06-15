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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: توافقت مع رئيسة المفوضية الأوروبية على تنسيق الجهود لتخفيف أثر أزمة الغذاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي إنه تبادل وجهة النظر مع رئيسة المفوضوية الأوروبية حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، مشيراً إلى أنه استعرض الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي، أنه توافق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضرراً من تداعياتها.

وتابع أنه تم الاتفاق أيضاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية التقديم الدعم الفني والمالي، لمساعدة هذه الدول في التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية الزراعية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات  المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية الرئيس السيسي مؤتمر صحفي أزمة جائحة كورونا

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