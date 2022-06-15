الرئيس السيسي: تنسيق للجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية:" نسقنا إتصالا بالجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ.. حيث أطلعت رئيسة المفوضية على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية كوب 27 بنوفمبر القادم".

وتابع الرئيس السيسي: “تلك القمة تلاقت رؤانا فى أنها تمثل فرصة ثمينة على المجتمع الدولي والعمل بجدية على إغتنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولي، وبما يعطي دفعة قوية ومطلوبة بشدة حاليا للجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحديا مشتركا يواجهنا جميعا”.