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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيق الجهود لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ وتخفيف أثر أزمة الغذاء.. أبرز تصريحات السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

انطلق، منذ قليل، مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية، بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجاءت أبرز تصريحات الرئيس خلال المؤتمر كالآتي:

دعم فني وتمويل إنتاج الهيدروجين الأخضر.. تفاصيل لقاء الرئيس مع رئيسة المفوضية الأوروبية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم، بمؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية: “ لقد شهدت مباحثاتنا تركيزا خاصا على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي”.

وتابع الرئيس السيسي: “أتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة إستراتيجية بين الجانبين فى هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية وعلى التعاون فى مجال الدعم الفني والتمويل والإستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة”.

 

على رأسها الطاقة النظيفة.. السيسي: علاقات تاريخية مشتركة تربط مصر مع المفوضية الأوروبية|فيديو

 

قال الرئيس السيسي، إن هناك علاقات مشتركة تربط مصر مع  المفوضية الأوروبية وعلاقات سياسية تاريخية ترتكز على  على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافة.

وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أن مباحثاته شهدت النقلة النوعية التى تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات، وعلى رأسها الطاقة النظيفة ، والتحول الرقمى، والزراعة، والرى، وتصنيع اللقاحات، وضخ المزيد من الاستثمارات مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر إطارًا مهمًا لتعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ونقلة هائلة فى التنسيق المؤسسي فى مختلف القطاعات ودعم التعاون فى مجال الطاقة.

السيسي : الأزمة الروسية الأوكرانية تصدَّرت مباحثاتنا اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية|فيديو

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حرصت أن تتناول مباحثاتنا البنّاءة اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وتداعياتها وجذورها، مؤكدًا مواقف مصر المبدئية التي تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه مباحثاته شهدت النقلة النوعية التى تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة المقبلة فى عدد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة النظيفة، التحول الرقمى، الزراعة، الرى، تصنيع اللقاحات، وضخ المزيد من الاستثمارات مع شركائنا في الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر إطارًا هامًا لتعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ونقلة هائلة فى التنسيق المؤسسي فى مختلف القطاعات ودعم التعاون فى مجال الطاقة .

 

السيسي: توافقت مع رئيسة المفوضية الأوروبية على تنسيق الجهود لتخفيف أثر أزمة الغذاء

 

قال الرئيس السيسي إنه تبادل وجهة النظر مع رئيسة المفوضوية الأوروبية حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، مشيراً إلى أنه استعرض الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي، أنه توافق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضرراً من تداعياتها.

الرئيس السيسي: تنسيق للجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية: "نسقنا إتصالا بالجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ.. وأطلعت رئيسة المفوضية على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية كوب 27 بنوفمبر القادم".


 وتابع الرئيس السيسي: “تلك القمة تلاقت رؤانا فى أنها تمثل فرصة ثمينة على المجتمع الدولي والعمل بجدية على إغتنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولي، وبما يعطي دفعة قوية ومطلوبة بشدة حاليا للجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحديا مشتركا يواجهنا جميعا”. 

الرئيس السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية ظاهرة تغير المناخ أزمة الغذاء الأزمة الروسية الأوكرانية

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