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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل وسنتين لسيدتين لخطفهم طفلا في دار السلام

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شرف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع وأمانة سر عامر على ويحيى عبد الرشيد. اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات واثنين آخرين بالسجن سنتين، وذلك في اتهامهم بخطف طفل فى منطقة دار السلام.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 24231 لسنة 2020 بدائرة قسم شرطة دار السلام، قيام المتهمين، «سلام. أ»، عامل، و«نرمين. أ»، و«مريم. س» ربة منزل، بخطف طفل بمنطقة دار السلام، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم.

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