رئيس الوزراء : لا زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس استعرض عددًا من الموضوعات التي تخص الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتحمل الحكومة العبء عن المواطن في ضوء التضخم العالمي الذي لم يحدث منذ سنوات.

وأضاف “مدبولي”، خلال تصريحات صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: الدولة المصرية تبنَّت مشروعات قومية كبيرة لتأمين الغذاء، وهذا جزء من الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن دور القطاع الخاص في هذه المشروعات هو الإدارة بعد أن تكون الحكومة قد هيَّأت بنيتها الأساسية لهذه المشروعات.

وأشار مدبولي إلى أنه لابد من تخفيف الأعباء على المواطن، وأخذنا علي عاتقنا أن أي زيادات تحدث نُحاول كحكومة استيعاب الجزء الأكبر ونمرّر على المواطن الجزء الصغير.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الكهرباء، بعد هيكلة القطاع، كانت هناك زيادات كل عام، ولكن مع وجود الأزمة العالمية قرّرنا -كحكومة- إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.