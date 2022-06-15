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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية تطالب بإعادة النظر في تراخيص مراكز علاج الإدمان

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

ناقشت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  اليوم، في لجنة الصحة بالمجلس، الاقتراح المقدم منها، والخاص بمراكز علاج الادمان وتبعيتها والتراخيص الخاصة بها.

حضر الاجتماع، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية دكتورة منن عبد المقصود،  المستشار حسن ترك، رئيس وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويأتي مقترح "نائبة التنسيقية"، كأحد اشكال التكامل بين دوائر عمل التنسيقية حيث أنه أحد مخرجات ملف الإدمان ضمن موضوعات مبادرة العدالة الثقافية التي سبق واطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ عدة أشهر.

وقدمت النائبة، عرضا عن الموضوع من إعداد مجموعة العمل تناول ضرورة إعادة النظر في تراخيص مراكز علاج الادمان بهدف التوسع في توفير عدد كافي لأسرة علاج الإدمان من خلال دعم المجتمع المدني لإقامة مراكز علاج إدمان على مستوى الجمهورية، الامر الذي يحول دون تحقيق صعوبة استخراج التراخيص وتعدد الجهات التابعة لها، ما تسبب في إنتشار مراكز غير مرخصة ولا تخضع للرقابة.

وأوضحت النائبة، تعارض قانون المخدرات مع قانون الصحة النفسية وطالبت بمناقشة القانون المقدم من صندوق مكافحة الإدمان، والذي تعطل في وزارة الصحة لأسباب غير معلومة.

وطالبت النائبة، تشكيل وتفعيل المجلس القومي للصحة النفسية والذي لم يتشكل رغم إصدار القانون الخاص به.

وتضمنت توصيات هيئة مكتب اللجنة للجهات المختصة، كافة التوصيات التي طالبت بها " نائبة التنسيقية".

ووجهت النائبة، الشكر لفريق العمل، مؤكدة ان هذا العمل التكاملي المشرف لم يكن ليصل إلى هذا المستوى لولا جهد وإخلاص مجموعه ملف علاج الادمان من مبادره العدالة الثقافية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية وزارة الصحة مجلس الشيوخ الصحة النفسية علاج الإدمان

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