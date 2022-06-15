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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال ميديا.. أبو هشيمة عبر إنستجرام : كن قويا فالحياة تهلك الضعفاء.. وهيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

سند العمر.. حنان مطاوع تهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاده

 

في أحدث إطلالة لها.. يسرا تتفاعل مع جمهورها عبر إنستجرام

 

بالكاجوال الأنيق.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

 

جعل من المستحيل ممكنا.. مجدي عبد الغني يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

 

أحمد أبو هشيمة عبر إنستجرام: كن قويًا فالحياة تهلك الضعفاء

 

من الطفولة إلى الشهرة.. راندا البحيري تشارك فيديو على أنغام أغنية لـ ويجز

 

فرج عامر: قرار إقالة اتحاد الكرة واقف على التوقيع

 

 

 

 

 

راندا البحيري قرار إقالة اتحاد الكرة احمد ابو هشيمة مجدي عبد الغني محمد صلاح هيفاء وهبي تخطف الأنظار يسرا

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