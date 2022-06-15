مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

مذكرة تفاهم.. وقعها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكاترين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، وحضر مراسم التوقيع اورسولا فون ديرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية.

وتنص مذكرة التفاهم الثلاثية على التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضح “الملا”، أن التوقيع اليوم يمثل خطوة هامة جداً فى مسيرة بناء المنتدى التى بدأت منذ 4 سنوات، منوها بأنها خطوة يمكن البناء عليها فى تحقيق مزيدٍ من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.

فوائد اقتصادية كبرى لمصر

ومن خلال الاتفاقية المُوقعة تستفيد مصر من 3 نقاط مباشرة، أولها الاستفادة من البنية التحتية للقطاع بمصر، ونقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.

ولمتابعة مزيدٍ حول توقيع مذكرة مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز.. شاهد الفيديو جراف التالي:

