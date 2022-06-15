صلاح حليمة : الصومال تمتلك أهمية قصوى لـ الأمن القومى المصرى والعربى

كشف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية دلالات مشاركة مهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مراسم تنصيب رئيس الصومال .



وقال " حليمة " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن مشاركة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مراسم تنصيب رئيس الصومال مؤخرا تؤكد الدور المحورى بين مصر والصومال خاصة أنه تم انشاء مؤخرا مجلس الدول العربية والإفريقية والصومال ضمن الدول المشاركة لافتا إلى أن الصومال تمتلك موقع استراتيجى على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن و تمتلك أهمية قصوى فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى والعربى .



وأضاف أن العلاقات بين مصر والصومال تاريخية منذ استقلال الصومال 1961 ومصر دعمت الصومال فى مرحلة الاستقلال وفيما بعد فى المجالات الاقتصادية ، الأمنية ، والمرحلة الحالية للصومال من المقرر أن تختلف عن سابقها فيما يتعلق بتوطيد العلاقات العربية بشكل أكثر عن سابقه .