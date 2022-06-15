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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره 7 سنوات..أصغر دي جيه في العالم يحيي حفلات بجميع أنحاء بريطانيا

اصغر منسق اغاني
اصغر منسق اغاني

رغم أنه كان غير قادر على القراءة في سن الثانية، فإن أصغر منسق أغاني في العالم، آرشي نوربيري، كان يعرف بالفعل كيفية استخدام آلات هندسة الموسيقى والصوت.
 

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قال جون والد آرشي إنه اكتشف مهارات ابنه لأول مرة عندما بدأ الصغير باللعب بمعداته الموسيقية، وفقاً لموقع «ياهو نيوز».

الآن في السابعة من عمره، تمكن الطفل من لعب الموسيقى أمام حشد من 7 آلاف شخص في مهرجان «رافر توتس» في إسيكس.

في أكتوبر عام 2019. تم الاعتراف بـآرشي كأصغر «دي جيه» في العالم من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعد أن قام بتنسيق الأغاني لمدة ساعة في نادي «بانغالو» في هونغ كونغ.

وقال جون نوربيري البالغ من العمر 40 عاماً، إنه يصطحب الآن ابنه الموهوب إلى الحفلات في جميع أنحاء البلاد، حيث ينسق الأغاني إلى عشاق الموسيقى الإلكترونية من جميع الأعمار.
 

أوضح جون: «أنا مصدوم مثل الجميع، لا تفهموني بشكل خاطئ - أفضل شيء بالنسبة لي هو عندما يأتي الفنانون للعمل مع آرشي، وهناك جزء من الثانية حيث تتغير وجوههم فقط... هو يعرف ما هي المقدمة، ما هي نقطة الانهيار... يعرف أفضل النقاط لدمج المقطوعات مع المسارات الأخرى - حتى أنه يفعل أشياء لا يمكنني القيام بها».

وتابع: «في البداية، قمت بترميز كل شيء وعلمته من خلال نظام الألوان، ثم عندما كان في الخامسة من عمره، أزلت كل الألوان بعيداً والآن يفعل ذلك بمفرده».

وعندما طور الطفل مواهبه، بدأ جون بنشر أعماله على الإنترنت، حيث اكتسب بسرعة جاذبية وشهرة واسعة. وحصدت أحد مقاطع الفيديو الخاصة به ملايين المشاهدات.

يقول جون إن آرشي لم يتلق أي دروس مهنية ولم يتعلم إلا من خلال التدريب معه - ولكنه الآن يتطور ويحاول تعليم نفسه تقنيات جديدة.

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