العربية للعلوم الإدارية والمصرفية: 6 ورقات عمل على مائدة الملتقى السنوي للمدققين

ضمت مائدة الملتقى السنوي السادس للمدققين الداخليين التي إقامتها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية، ست ورقات عمل هامة قدمها متخصصون.

وأشار الدكتور مصطفي هديب، رئيس الأكاديمية العربية، إلى أن جائحة كورونا فرضت على مجالس الادارة العليا الإهتمام بالامن السيبراني وتطوير الانظمة الرقابية علي انظمة المعلومات وشبكات الاتصال إضافة إلى توفير الدعم اللازم للادارات الرقابية لتمكينها من مواجهة هذه التحديات.

وأعلن “هديب”، أثناء الملتقى، توقيع بروتوكول مع ساس الأمريكية إحدى أكبر شركات سوفت وير العالمية مما سوف يسهم في تقديم برامج جديدة للأكاديمية فريدة من نوعها، لافتا إلى أن الأكاديمية سوف تستمر في أداء رسالتها في مجال التدريب وتأهيل الموارد البشرية في كافة أنحاء العالم الوطن العربي حيث فاق عدد المتدربين بها ٣٥٠ ألف مشارك من المصرفيين والماليين والإداريين من قطاعات الخدمات المختلفة.

وأشار إلي أن مواضيع الملتقي تم تحديدها بناء على الأزمات التي عصفت بالمؤسسات الاقتصادية خلال الجائحة والتي تمخض عنها تحديات واجهت المؤسسات بشكل عام والتدقيق الداخلي بشكل خاص

ونوه بأن ورقة العمل الأولى بالملتقى سوف تتناول أثر جائحة كورونا على مهنة التدقيق الداخلي والإجراءات المطلوبة من إدارات التدقيق للتعامل مع الأزمات يقدم الورقة الدكتور زاهر الرمحي.

أما الورقة الثانية فقد لفت هديب الي انها سوف تتناول تطور دور مدققي أنظمة المعلومات في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة علي هذه الانظمة يقدم الورقة الدكتور شريف شلتوت.

فيما تناقش الورقة الثالثة ابرز التحديات التي تواجه إدارات المخاطر والالتزام في ظل الجائحة وكيف يتم التعامل مع هذه الأزمات، ويقدم الورقة دكتور صلاح الشحات .

بينما تناقش الورقة الخامسة إدارة الأزمات وكيف تتصرف الإدارة لمواجهة تداعيات الازمات واثارها علي المؤسسة وتتطرق الورقة السادسة التطور المستمر في الأمن السيبراني لمواكبة التحديات التي فرضتها الجائحة.