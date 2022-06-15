عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 800 مليون جنيه.. 3 محطات صرف صحى للقرى المحرومة في العياط

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مركز ومدينة العياط يشهد طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتى تعد ضمن المطالب الأساسية الملحة للمواطنين.

حيث يجرى تنفيذ ثلاث محطات بقطاع الصرف الصحى فى إطار تنفيذ خطة إدخال خدمات الصرف بالقرى المحرومة بالمركز بتكلفة تصل إلى 800 مليون جنيه، وذلك فى إطار إهتمام الدولة نحو تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة المتابعة الميدانية والوقوف على مراحل التشغيل التجريبى للمحطات الثلاث، لسرعة إدخالها الخدمة. 
وشملت الجولة تفقد محطة معالجة سمكريت، وأكد اللواء أحمد راشد أنها تعد أول محطة معالجة ثلاثية بالمحافظة بطاقة استيعابية 30 ألف م3 / يوم كمرحلة أولى بتكلفة 500 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي قرى ( السعودية، وبمها، واللشت، والجملة، وكفرشحاتة، وأبوالعباس1، وأبوالعباس 2، وبرنشت )
كما تفقد المحافظ محطة الرفع الرئيسية بمركز ومدينة العياط والتى تبلغ الطاقة الاستيعابية لها  34ألف م3/ يوم وبتكلفة 98 مليون جنيه لخدمة أهالى مدينة العياط مشيراً إلى أن مشاريع الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية فى العديد من قطاعات المحافظة ساهمت بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري المحرومة .
وشملت جولة المحافظ تفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالعياط لخدمة قرى (العطف، وبهبيت، وبيدف، والمساندة، وطهما، وميت القائد) والتى تصل الطاقة الاستيعابية لها إلى 34 ألف م3/يوم وبتكلفة 190 مليون جنيه، مؤكداً أنه تم نهو الأعمال بالمحطات الثلاث ويجرى حالياً بدء أعمال التشغيل التجريبى.
وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية الجاري تنفيذها في مشروعات محطات وشبكات الصرف الصحي علي مستوى مركز ومدينة العياط حتى تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من استكمال توصيل الوصلات للمنازل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والسادة أعضاء مجلس النواب محمد صلاح ابو هميلة و نادر الخبيري و عماد عبد التواب الدرجلي وحازم عويان وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم المشرف علي مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة  ممثلي شركه مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الري ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط .

محافظ الجيزة مدينة العياط مشروعات البنية التحتية الصرف الصحى محطة معالجة سمكريت محطة معالجة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

حزن في قرية نجريج لوفاة جد محمد صلاح بعد وعكة صحية مفاجئة

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

صعود مفاجيء.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق 21 بمركز الصف.. شاهد

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الصدر بالعياط.. ويتابع أعمال إنشاء سوق العياط الحضاري على مساحة 3700 متر

469 وحدة ثابتة ومتحركة..إنشاء سوق العياط الحضاري على مساحة 3700 م2 ..شاهد

منعاً للتكدس..3 مقار لتقديم الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة في الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الصدر بالعياط ..شاهد

محافظ الجيزة يتفقد المشروعات بالعياط ويوجه بإضافة دور للسوق الحضاري ..شاهد

حياة كريمة.. محافظ الجيزة يسلم ٢٣ سيارة إسعاف لمركزي الصف وأطفيح |شاهد

رصف وتطوير الشوارع المتفرعة من النيل ومراد بالجيزة

ترشيحاتنا

الزراعة والتضامن توزعان 450 مشروع تربية أغنام في شمال سيناء

الإسكان: طرح الإعلان الـ16 لمحدودى الدخل نهاية العام الجارى

رابطة الليجا تتقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي وباريس لاختراق قواعد اللعب النظيف

الحكومة: نستهدف تحسين بيئة الاستثمار من الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة

10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد جعفر قصير.. فمن هو؟

القوات المسلحة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ