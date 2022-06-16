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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات رائعة عالميا

هاتفي Moto G62 5G
هاتفي Moto G62 5G و Moto G42

أطلقت شركة موتورولا Motorola الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في الأسبوع الماضي عدد من الهواتف ضمن سلسلة Moto G، والتي تشتمل هاتفي Moto G62 5G و Moto G42  بالبرازيل، وتقوم الآن الشركة بإطلاق هواتفها الجديدة بأوروبا، و تشمل الهواتف ميزة تنافسية من حيث السعر والمواصفات.

مواصفات هاتف Moto G62 5G:

وفقا لموقع Gizmochina، يأتي هاتف موتورولا Moto G62 5G بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع  IPS وجودة Full HD+ ومعدل تحديث يبلغ ١٢٠ هرتز فى الثانية، كما يحتوي على نقطة في الشاشة مخصصة لكاميرا السيلفي الأمامية.

 

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يقدم هاتف موتورولا Moto G62 5G كاميرا خلفية ثلاثية فائقة الدقة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

يعمل هاتف موتورولا  Moto G62 5G بمعالج من نوع  snapdragon 480 Plus، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، تقبل الزيادة حتى سعة 1 تيرابايت عبر بطاقة مخصصة MicroSD.

يحتوي هاتف موتورولا  Moto G62 على بطارية قوية بقدرة 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم لتقنية الشحن السريع تقدر ب 20 واط ، ودعم أحدث إصدارات لتقنيات الـ Bluetooth والـ Wi-Fi والـ GPS، وغيرها الكثير.

هاتف موتورولا Moto G62 5G

مواصفات هاتف Motorola G42

يأتي هاتف موتورولا  Moto G42، بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED وجودة Full HD+، ودقة عرض 1080 × 2400 بيكسل، ومعدل تحديث يقدر ب  60 هرتز فى الثانية، كما يحتوي على نقطة في الشاشة مخصصة لكاميرا السيلفي الأمامية.

يقدم هاتف موتورولا Moto G42 كاميرا خلفية ثلاثية فائقة الدقة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

يعمل هاتف موتورولا  Moto G42 بمعالج من نوع   Snapdragon 680 4G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، تقبل الزيادة حتى سعة 1 تيرابايت عبر بطاقة مخصصة TF.

يحتوي هاتف موتورولا Moto G42 على بطارية قوية بقدرة 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم لتقنية الشحن السريع تقدر ب 20 واط ، ودعم أحدث إصدارات لتقنيات الـ Bluetooth والـ Wi-Fi والـ GPS، ومنفذ شحن USB-C ، ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.

هاتف موتورولا Moto G42

سعر هاتفي Moto G62 5G و Moto G42

يعد سعر الهاتفين Moto G62 5G و Moto G42 قريبًا جدًا من بعضهما البعض، حيث  يبدأ سعر Moto G62 5G من 249.99 يورو (أي حوالي 4900 جنيه مصري)، بينما يبدأ سعر Moto G42 من 209.99 يورو (أي حوالي 4120 جنيه مصري).

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