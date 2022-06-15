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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة الجمل يفرض السرية في الإسماعيلي قبل مواجهة المقاولون العرب

صدى البلد

فرض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، السرية على المران الرئيسي الذي سيقام مساء اليوم، ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريق المقاولون العرب بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المحلي.

الجهاز الفني تحفظ على التصوير من أجل إخفاء مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية، المقرر تنفيذها في المباراة المقبلة بإستاد الإسماعيلية بجانب الحفاظ على تركيز اللاعبين.

ومن المقرر استمرار سياج السرية حتى المران الختامي غدًا طبقاً لسياسة الجهاز الفنى وسعيًا لإستعادة مسيرة الانتصارات المحلية والتقدم بجدول ترتيب المسابقة وبدء عودة الفريق لمكانته الطبيعية باعتباره أحد الأندية المنافسة والحاصلة على الألقاب.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري قد توقفت لما يزيد عن أسبوعين بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الوطني الأول والتي تخللها مباراتين أمام منتخبي غينيا وأثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا بجانب تجربة ودية ضد كوريا الجنوبية.

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