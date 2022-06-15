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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي: هو ممكن محمد صلاح يبقي المدير الفني للمنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تويتة جديدة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي:هو ممكن محمد صلاح، يبقي المدير الفني للمنتخب والله حلوة وزي الفل ليه لا.

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يحتفل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30 اليوم الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

وولد نجمنا المصري محمد صلاح، يوم 15 يونيو 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

بدأ محمد صلاح مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم يبدأ أولى رحلاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري.

وقدم محمد صلاح عروضًا قوية في الملاعب الأوروبية بدايةً من بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، قبل الانتقال إلى ليفربول في عام 2017 الماضي.

وتوج محمد صلاح في عامه الثلاثين بالعديد من الجوائز الفردية، والتي جاء أبرزها حصوله على لاعب الموسم في ليفربول من الراعي الرسمي للريدز، كما توج بجائزة الأفضل في البريميرليج هذا العام، مقدمة من رابطة المحترفين.

كما حصل على جائزة الأفضل أيضاً، المقدمة من رابطة الكتاب، وأفضل صانع ألعاب بـ 13 تمريرة وأفضل هدف في البريميرليج في نادي مان سيتي وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

 

اداء المنتخب ا المنتخب الوطني الإعلامي مهيب عبد الهادي محمد صلاح

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