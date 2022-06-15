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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كيف تؤثر معدلات الفائدة على حركة العملات الورقية والمشفرة؟

العملات الورقية والمشفرة
العملات الورقية والمشفرة

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء،  أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994، وكان من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، حيث تكافح أمريكا لكبح جماح التضخم المرتفع.

وتتصرف البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضًا بسرعة لمحاولة تهدئة ارتفاع التضخم، حتى مع تعرض دولها لخطر الركود بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

الكويت والبحرين ترفعان أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

كيف تؤثر معدلات الفائدة على حركة العملات؟ 

وبحسب تقرير عبر موقع المتداول العربي، فأن ارتفاع معدلات الفائدة في دولة معينة يشجع على الاستثمار في تلك الدولة، وبالتالي يرتفع الطلب على العملة وترتفع قيمتها، والعكس صحيح.

وأوضح التقرير مثال للأمر، بأنه إذا كان معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية 1% ومعدل الفائدة في اليابان 0.5% فسيختار المستثمرين التعامل الدولار الأمريكي ذو معدل الفائدة المرتفع لتحقيق عائد أكبر، ولذلك فعندما ترتفع معدلات الفائدة تجذب الاستثمارات للأصول ذات العائد المرتفع وترتفع قيمة العملة، والعكس صحيح.

من المتحكم في معدلات الفائدة ومتى يصدر؟ 

يقرر البنك المركزي برفع أو خفض أو تثبيت الفائدة حسب ما تقتضيه الظروف الاقتصادية وحسب السياسة النقدية التي ينوي تبنيها، وهو المتحكم الأول والأخير في معدلات الفائدة.


وتصدر معدلات الفائدة لكل دولة بصفة شهرية، والتضخم هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر التضخم أكبر مشكلة اقتصادية تواجه البنوك المركزية في العالم، حيث تسعى دائما للسيطرة عليه والحد من خطورته.

وتقوم البنوك المركزية بوضع معدلات مستهدفة للتضخم، فإذا زاد التضخم أو نقص عن المعدلات المستهدفة يتدخل البنك المركزي عن طريق معدلات الفائدة.

كيف يستخدم البنك المركزي معدلات الفائدة في السيطرة على التضخم؟ 

عند ارتفاع معدلات التضخم يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة، وذلك لأن وجود تضخم يعني ارتفاع الكمية المعروضة من النقود، ورفع معدلات الفائدة يزيد من تكلفة اقتراض الأموال، فيتم رفع معدلات الفائدة ويقل المعروض النقدي تدريجيا وتهدأ الضغوط التضخمية، وكنتيجة لرفع معدلات الفائدة ترتفع قيمة العملة كما سلف ذكره، وأيضا مع ارتفاع التضخم تبدأ تكهنات المستثمرين برفع معدلات الفائدة وارتفاع سعر العملة، فيقومون بشراء العملة.

والانكماش هو انخفاض معدل التضخم تحت مستوى الصفر، ويعرف أيضا بالتضخم السلبي، والانكماش ليس ظاهرة إيجابية فهو يؤدي لانخفاض في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي بدوره لانهيار أرباح الشركات وإفلاسها وغيرها من الآثار الاقتصادية السلبية، لذلك فإن البنوك المركزية تقوم بخفض معدلات الفائدة عند حدوث الانكماش، ونتيجة لذلك تنخفض قيمة العملة.

رفع الفائدة الأمريكية وتأثيرها على العملات الرقمية 

ويؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، والتي تتضمن العملات الرقمية التي تتسم بتقلبات شديدة في أسعارها، حيث هوت العملات المشفرة قبل القرار المرتقب للفيدرالي الأمريكي، حيث انخفضت عملة «بيتكوين» إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً أمس الاثنين دون مستوى الـ25 ألف دولار، بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.

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