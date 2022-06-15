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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الصناعات: مصر لديها فرصة قوية لاحتلال مرتبة متقدمة في الصادرات.. فيديو

المهندس محمد البهي
المهندس محمد البهي

قال المهندس  محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر لديها فرصة قوية لاحتلال مرتبة متقدمة في الصادرات.

 

وأضاف "البهي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "مصر في قلب العالم، وما يحدث في العالم من أزمات يؤثر بالتبعية على الدولة المصرية"، متابعا أنه في المحنة دائما تولد المنحة.

 

واسترسل: "هناك نقص قوي في الإنتاج في دول كثيرة، وهناك عوامل تساعد على تقدم مصر وازدهارها في الفترة الحالية منها ارتفاع تكلفة الشحن من المواني في شرق آسيا، والتي ارتفعت بنسبة تصل إلى 10 أضعاف".

 


وأكمل: "المنتج المستورد أصبحت قيمته عالية جدا، وما اتخذته مصر من إجراءات ومشروعات خلال الفترة الماضية من بنية أساسية وموانئ ومشروعات الطاقة تجعل من مصر فرصة قوية لاحتلال مركز متقدم في الصادرات من خلال إحلال الصادرات بالواردات التي كانت تأتي من هذه الدول".
 

الصادرات اتحاد الصناعات الدولة المصرية برنامج الحياة اليوم ارتفاع تكلفة الشحن المنتج المستورد

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