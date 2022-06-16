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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انحياز لمحدودي الدخل.. النواب يشيدون بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر.. ويناشدون المواطنين: قللوا الاستهلاك

مجلس النواب
مجلس النواب

برلمانية: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يعبر عن إحساس الرئيس بالمواطن


نائب: تأجيل زيادة الكهرباء يعكس انحياز السيسي لمحدودي ومتوسطي الدخل


برلمانية تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك

 

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب قرار الحكومة بتأجيل بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، والتي كان من المقرر تطبيقها أول يوليو القادم، مؤكدين أنها تأتي للتخفيف على المواطنين وتعبر عن مساندة القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجا، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الوصول إلى احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهر.

وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب إن التأجيل جاء بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، فضلًا عن حماية متوسطي ومحدودي الدخل من تداعيات أزمة التضخم التي يواجهها العالم  أجمع.

وأكد “هندي”، في تصريحات له، أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء جاء في توقيت مناسب، كما أنه يعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن محدودي ومتوسطي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم بأكمله جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن قرار التأجيل يشير إلي إحساس الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين من موجة التضخم الحالية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، وضع على عاتقه الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية؛ من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا، وخير  دليل على ذلك ما أعلنه  عن  تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، الأمر الذي يؤكد  اهتمامه بالفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لدعم الفئات الأولي بالرعاية وغير القادرة، وذلك عن طريق تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات الأخرى التي تساهم بشكل مباشر في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عنهم في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات اقتصادية.


كما ثمنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بتأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن القرار يعبر عن مدى سعي القيادة السياسية للتخفيف على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم كله، جراء أزمة فيروس كورونا وما أعقبها من حرب روسيا وأوكرانيا، وما خلفتهما من موجة تضخمية غير مسبوقة.

وأشارت "السيد" لـ "صدى البلد"، أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت إجراءات عدة للتخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، وفي سبيل ذلك فقد عملت الحكومة على تحمل العبء الأكبر من أجل التخفيف على المواطنين، وهو أمر ضروري لدعم الطبقات والفئات الأكثر احتياجًا.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة استمرار برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطنين على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة وأن العالم يمر حاليًا بمرحلة اقتصادية تسمى "عدم اليقين"، لافتةً إلى أنه لا يوجد أحد في العالم يستطيع أن يتنبأ بما ستكون عليه الأوضاع في المستقبل.

ونوهت النائبة إلى أن ارتفاع الأسعار أصبحت أزمة تواجه كل دول العالم، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، والتي تأخذ شكلًا تصاعديًا، مما يشكل قلقًا على مستقبل الوضع الاقتصادي العالمي، والذي ستتأثر به مصر لا محالة، وهو ما يدفع الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لامتصاص تلك الصدمات.

ولفتت النائبة صبورة السيد إلى أن الدولة المصرية رغم تلك الأزمة تحاول السيطرة على مستويات الأسعار دون زيادة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بدور الدولة ونجاحها في الحفاظ على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن أن هذا الأمر يدعو المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.

الكهرباء النواب مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة

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