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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تحقق حلم ملك أول كفيفة تجتاز امتحانات الإعدادية على الكمبيوتر

الطالبة ملك
الطالبة ملك

حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على تلبية مطلب ملك رمضان فتحي، أول طالبة كفيفة بصر كامل تجتاز امتحان الشهادة الإعدادية على جهاز "اللاب توب"، وحصلت على مجموع 265.5 درجة.
وقالت الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، "ملك قالت أنها تحلم أن تكون إعلامية ومذيعة، واليوم سأحقق أمنيتها لتشاركنا تقديم البرنامج".
وأشارت إلى أن الطالبة هي الأولى الكفيفة التي اجتازت امتحان الشهادة الإعدادية على جهاز الحاسب المحمول، لافتة إلى أن حلمها الالتحاق بكلية إعلام.

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