شايفينه فين| انفعال تامر أمين بسبب رقص شاب على أغانٍ بـ مسجد

قال الإعلامى تامر أمين، إننا تناولنا كثيراً موضوعات هوس السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على الشباب، ولكن لا أصدق أن يتجرأ أحد الشباب أن يغنى ويرقص على المهرجان داخل المسجد".

وانفعل "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء، " حضرتك شايفين الولد دا بيعمل كدا فين .. في المسجد فى بيت من بيوت الله .. البيه دخل واستغل خلو المسجد من الناس واستخدم ميكروفون الجامع فى الغنا والرقص".

وأشار إلى أن هذا المشهد مستفز جداً لدرجة كبيرة، وأى كلام أقوله هيكون أقل من هذا الفُحش".