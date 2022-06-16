لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف المياه ببعض المناطق بالجيزة صباح اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: (صفط اللبن - ناهيا - أوسيم - برطس) وضعف المياه بمناطق: ( الهرم - فيصل - المناشي - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - ابو رواش- بني مجدول) وذلك إعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت الموافق ١٨ /٦/ ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي القيام بأعمال ربط تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر ١٠٠٠ مم المغذي لرافع نادي الرماية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو الأعمال.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.