عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف المياه ببعض المناطق بالجيزة صباح اليوم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: (صفط اللبن  - ناهيا - أوسيم  - برطس) وضعف المياه بمناطق: ( الهرم - فيصل - المناشي - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - ابو رواش- بني مجدول) وذلك إعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف الليل  وحتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت الموافق ١٨ /٦/ ٢٠٢٢.

الزراعة: أسعار لحوم الأضاحي لن تختلف بعد رفع الفيدرالي للفائدة.. فيديو

لمدة 6 ساعات .. قطع وضعف المياه ببعض مناطق الجيزة صباح السبت

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي القيام بأعمال ربط تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر ١٠٠٠ مم المغذي لرافع نادي الرماية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو الأعمال.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

مياة الشرب الصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى قطع المياة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع| اعرف السبب

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

وزير التعليم: لن نعيد تصحيح الامتحانات الالكترونية لـ الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 16-6-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

اتحاد الكرة يستعد لحسم العديد من الملفات.. تعرف عليها

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس.. فيديو

أخبار التكنولوجيا| لينوفو تفتتح أول مصنع لها في أوروبا.. تسريبات تكشف مفاجآت حول جهاز آبل المرتقب iPad.. وموتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات رائعة عالميًا

آليات الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ