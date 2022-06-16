الرقابة الشعبية.. رئيس حزب التجمع يوضح ضمانات نجاح الحوار الوطني.. فيديو

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بالنسبة لحزب التجمع كانت بمثابة نوع من أنواع الاستجابة لطلب حزبي وجماهيري وشعبي.



وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،: " آن الآوان الجلوس للمناقشة حول كيفية بناء الدولة"، لافتا: "يجب أن يتوفر أوسع مشاركة ممكنة للحوار الوطني من أجل أن يكون حواريا وطنيا وليس حوار نخبوي".

وأوضح: "يجب أن يشارك كل الشعب المصري عبر أحزابه ونقاباته المهنية والعمالية والاتحادات الشبابية للطلاب، وأيضا اتحادات الصناعات والغرف التجارية لأن الجميع له مصلحة مستقبلية".

وتابع: "يجب أن يجري الحوار تحت رقابة شعبية ومتابعة شعبية لأن الجميع"، لافتا: "من ضمانات نجاح الحوار الوطني ألا يتقدم أحد من المدعوين للحوار أن النظام في أزمة وهو داخل لحل الأزمة، وألا يضع أحد شروطا".