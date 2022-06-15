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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم سعيد .. هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

صدى البلد

هنأ الفنان هاني رمزي اللاعب المصري محمد صلاح بعيد ميلاده  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

ونشر هاني رمزي  تويته له قائلا  :  happy birthday mo

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده على تويتر.. ويعلق: شكرا لرسائل التهنئة

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ويحتفل محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30 اليوم الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

ولد محمد صلاح، يوم 15 يونيو 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

بدأ صلاح مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم بدأ أولى رحلاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري.

وقدم محمد صلاح عروضًا قوية في الملاعب الأوروبية بدايةً من بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، قبل الانتقال إلى ليفربول في عام 2017 الماضي.

وتوج صلاح في عامه الثلاثين بالعديد من الجوائز الفردية، والتي جاء أبرزها حصوله على لاعب الموسم في ليفربول من الراعي الرسمي للريدز، كما توج بجائزة الأفضل في البريميرليج هذا العام، مقدمة من رابطة المحترفين.

وحصل على جائزة الأفضل أيضاً، المقدمة من رابطة الكتاب، وأفضل صانع ألعاب بـ 13 تمريرة وأفضل هدف بالبريميرليج في نادي مان سيتي وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

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