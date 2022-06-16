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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار شانجان ايادو DT الجديدة

شانجان ايدو DTموديل
شانجان ايدو DTموديل 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

شانجان ايدو DTموديل 2022 

وجاء وكيل شركة شانجان ليرفع اسعار السيارة ايادو DTالجديدة موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 3 الف جنيه .

 

ومن المعروف ان السيارة شانجان ايدو DT موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 4 رباعي السرعات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي.

شانجان ايدو DTموديل 2022 

وتاتى السيارة شانجان ايدو DTموديل 2022 ، بابعاد خارجية بطول بلغ 4575 مم، وبعرض يبلغ 17502 مم، و 1500 مم للارتفاع، ومساحة تخزين تتسع لـ 410 لتر.

 

وتظهر السيارة شانجان ايدو DTموديل 2022 بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح نهارية LED، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية .

شانجان ايدو DTموديل 2022 

وتحتوى السيارة شانجان ايدو DT موديل 2022 ، على فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوازن الالكتروني EBD، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، مع منظومة الوسائد الهوائية، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي التحكم، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى مثل المفتاح الذكي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وحساسات حركة، وكاميرا خلفية.

شانجان ايدو DTموديل 2022 

اما عن أسعار شانجان ايادو DTالجديدة

- فئة L1 بسعر 283 الف جنيه بدلا من 280 الف جنيه .

- فئة L2بسعر 303 الف جنيه بدلا من 300 الف جنيه .

أسعار السيارات الجنيه المصري زيادة أسعار ايادو شانجان أيدو

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