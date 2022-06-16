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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تفوز بسباق لومان للتحمل 24 ساعة للمرة الخامسة على التوالي

فريق تويوتا
فريق تويوتا

اعلن منظمى سباق لومان للتحمل 24 ساعة ، عن فوز تويوتا بقيادة قسم “تويوتا جازو للسباقات” للعلامة، وهو خامس انتصار على التوالي لتويوتا في السباقات الشهيرة.

فريق تويوتا

واوضح منظمى السباق العالمى ان فريق تويوتا ، قد تمكن بقيادة سيباسشان بويمي وبريندون هارتلي من التفوق في السباق بسيارة GR010 هايبرد، وكانت تجربة سلسة نسبيا بالسيارة بدون عقبات بارزة.

 

وهنأ رئيس تويوتا، أكيو تويودا، الفريق وصرح أن الفوز كان مضموناً بالفعل لفريق تويوتا، وأعرب عن امتنانه وشكره لجميع من ساهم في هذا الفوز التاريخي الخامس على التوالي.

فريق تويوتا

وانتقل تركيز تويوتا الآن إلى سباقات 2023، والتي ستمثل تحدياً أكبر من السابق مع استعداد علامات السيارات لدخول سباقات لومان بسيارات جديدة كلياً للمنافسة بشكل أشرس، أبرزهم كاديلاك وفيراري.

 

والجدير بالذكر ان سباق لو مان 24 ساعه Heures du Mans هو أقدم سباق سيارات الرياضيه نشاطا في العالم من نوع (سباق قدرة التحمل), يعقد سنويا منذ عام 1923 بالقرب من مدينة لو مان, فرنسا. 

 

و هو واحد من سباقات السيارات الأكثر شهره في العالم.و هذا الحدث يمثل جزء من التاج الثلاثي للسيارات الرياضيه ، حيث تم تنظيمه من قبل النادي السيارات الرياضيه في الغرب ويتم على حلبة دي لا سارث .

فريق تويوتا

 و تحتوي هذه الحلبة على خليط من شوارع المدينة العامه التي تم غلقها للسباق وحلبه مخصصه للسباق، وعلى الفرق المتسابقه المحافظة على الموازنة بين السرعه و قدرة السيارة لـ أربعه وعشرون ساعه بدون تكبد أضرار ميكانيكيه في السيارة.

سيارات سباق سيارات تويوتا سباق لومان للتحمل 24 ساعة سباق لومان

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