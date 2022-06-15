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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الحرب| بوتين يُحقن البوتوكس بكثافة.. ومرضه الحقيقي ليس السرطان

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

رغم الشائعات المستمرة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصاب بمرض خطير، ويعاني إما من مرض باركنسون أو السرطان أو كليهما، يقول خبير طبي إنه "لا يوجد دليل مقنع" على أن الزعيم الروسي مريض بشكل خطير.

وقال البروفيسور مايكل كلارك، زميل دراسات الحرب في "كينجز كوليدج" بلندن لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن العلاج الطبي الوحيد الذي يخضع له بوتين هو جرعة منتظمة من البوتوكس.

وقال البروفيسور كلارك إن بوتين 'معروف يحقن البوتوكس بشدة" وعلى الرغم من أن أطباءه لا يبتعدون عنه أبدا، فمن المرجح أن يكون ذلك لأنه مصاب بـ"المراق" وهو التوهم المرضي وهو اضطراب الخوف الشديد من المرض.

وقال لشبكة سكاي نيوز إن "هذه القصص (عن مرض بوتين) ستنتشر لكن لا يوجد دليل مقنع".

وأضاف البروفيسور كلارك:"عندما تراه في هذه المقاطع، يبدو على ما يرام. لا يمكنك اكتشاف مرض باركنسون من الطريقة التي يمشي بها شخص ما أو اكتشاف السرطان بمجرد النظر إلى الصور".

وزعمت قناة "جنرال إس في آر تليجرام"، التي يقال إنها أحد المطلعين على الكرملين، أن بوتين أصيب بـ"مرض حاد وضعف ودوخة" الأسبوع الماضي.

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ويعتقد البروفيسور أن الشائعات التي تخرج من الكرملين يمكن أن تكون وسيلة مريحة لروسيا لحفظ ماء الوجه. ويقول إن الإعلان عن أن بوتين على ما يرام سيكون "أحد السبل لروسيا للقول إن الرئيس قد تنحى عن منصبه".

وتابع قائلا إنه حتى لو تنحى بوتين، فمن المرجح أن يحل محله نيكولاي باتروشيف، "الذي هو سيئ مثله، لكنه تغيير في وجهه حتى يتمكن الغرب من فعل شيء حيال ذلك".

ونفى المتحدث باسم بوتين التقارير التي تفيد بأن الزعيم الروسي يخضع بانتظام لعلاج البوتوكس، قائلا:"ربما تكون هذه هي الطريقة التي سقط بها الضوء عليه"، مضيفا أن بوتين ربما كان "متعبا".

بوتين البوتوكس السرطان الكرملين روسيا

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