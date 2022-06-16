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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم الفني : نوفر فرص عمل مع القطاع الخاص وبأجور متميزة

عمرو بصيلة
عمرو بصيلة

قال عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن نظرة المجتمع لخريج التعليم الفني متدنية، ونسعى لتغييرها من خلال توفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص مميزة جدا بأجور أفضل من نظيره لمن يتخرج من التعليم العام. 

وأضاف "بصيلة"، خلال برنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أننا نفتح لطلاب التعليم الفني استكمال الحياة العملية فور تخرجه والمسار الثانى هو عمل إنشاء جامعات تكنولوجية لهم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أننا قسمنا دراسة الخمس سنوات إلى ٣ سنوات متتالية ثم من حق الطالب أن يكتفى بهذا القدر ويلتحق بسوق العمل ثم يعود مرة أخرى لاستكمال السنتين الاخريين.

عمرو بصيلة التعليم الفني القطاع الخاص قناة النهار جامعات تكنولوجية فرص عمل

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