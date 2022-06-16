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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نوال الزغبي تهاجم صحفيا لبنانيا عبر تويتر.. زوجة جاستن بيبر تكشف تفاصيل حالته الصحية

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية

 

عقب إلغاء حفلها بـ الأوبرا.. نوال الزغبي تهاجم صحفيا لبنانيا عبر تويتر

هاجمت الفنانة نوال الزغبي صحفيًا لبنانيًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب إرجاع إلغاء حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية بسبب عدم بيع التذاكر.

 

زوجة جاستن بيبر تكشف تحسن حالته الصحية

كشفت هايلي بالدوين زوجة النجم العالمي جاستن بيبر، أن زوجها في طريقه للشفاء من متلازمة رامزي هانت، مؤكدة أن حالته بدأت تتحسن خلال الفترة الماضية، وذلك خلال تصريحات لها في برنامج Good Morning America.


بعد انتقادها.. تعليق جديد لـ بدرية طلبة على محاولة اختطاف ابنة شقيقتها

ردت الفنانة بدرية طلبة، على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، من قبل بعض النشطاء بسبب منشور اختطاف ابنة شقيقها.

 

مطرب التسعينيات مجدي الشربيني يرفع الاذان بصوته

نشر مطرب التسعينيات مجدي الشربيني -عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك- مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرفع الأذان بصوته من داخل أحد المساجد.


ياسر جلال بيبعتلي فلوس.. الكومبارس برنسة عبد الغني: بعت كليتي لعلاج أمي

حلت الكومبارس الفنانة برنسة عبد الغني ضيفة على الفنانة نشوى مصطفى، في برنامج بنت البلد، عبر فضائية صدى البلد، لتكشف الستار عن حياتها الفنية وسر تغيبها. 

اخبار الفن لبنان دار الأوبرا نوال الزغبي نشوى مصطفى

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