محمد العرابي: مصر الآن تسعى أن تكون محورا للطاقة والأمن الغذائى.. فيديو

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ، إن المباحثات بين الرئيس السيسى والمفوضية الأروربية اليوم غطت ملفات مستحدثة فى العالم كله مثل تغير المناخ، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف “العرابى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على فضائية سى بى سى، أنه من حق كل دولة أن تدير أمورها بالشكل الذى يتماشى مع مصالح شعبها، وهو ما تقوم به مصر بجدارة شديدة.

وأشار وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن مصر الأن تسعى أن تكون محور للطاقة والأمن الغذائى، وتتحرك باستراتيجية استباقية، موضحاً أن مصر دائماً يكون لها رؤية استباقية.