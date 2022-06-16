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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يوصي بوقف زراعة أشجار الفيكس: يستهلك مياه بكثرة

اشجار الفيكس
اشجار الفيكس

قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الزراعة بمجلس  الشيوخ أوصت  بوقف استخدام أشجار الفيكس والزينة في الشوارع والميادين العامة .

 

وأضاف أحمد القناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  نباتات الزينة وأشجار الفيكس  تحتاج رعاية قليلة وتعيش فترات طويلة  ودائمة الخضرة لكنها شجرة مضرة على المستوى البيئي وكما تضر بـ البنية الأساسية والتحتية ".

 

 وأكمل احمد القناوي :"  أشجار الفيكس قد تتسبب في مشاكل في البنية الأساسية وتصل جذورها للبنية التحتية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه “، مضيفا:”  أشجار الفيكس تستهلك كميات كبيرة من المياه ".

 

ولفت احمد القناوي:"  يمكن ان نستبدل زراعة أشجار الفيكس بـ نباتات مثمرة في الحدائق العامة والحدائق داخل الجامعات والهيئات الحكومية ".

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