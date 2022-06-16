برلماني يوصي بوقف زراعة أشجار الفيكس: يستهلك مياه بكثرة

قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أوصت بوقف استخدام أشجار الفيكس والزينة في الشوارع والميادين العامة .

وأضاف أحمد القناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نباتات الزينة وأشجار الفيكس تحتاج رعاية قليلة وتعيش فترات طويلة ودائمة الخضرة لكنها شجرة مضرة على المستوى البيئي وكما تضر بـ البنية الأساسية والتحتية ".

وأكمل احمد القناوي :" أشجار الفيكس قد تتسبب في مشاكل في البنية الأساسية وتصل جذورها للبنية التحتية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه “، مضيفا:” أشجار الفيكس تستهلك كميات كبيرة من المياه ".

ولفت احمد القناوي:" يمكن ان نستبدل زراعة أشجار الفيكس بـ نباتات مثمرة في الحدائق العامة والحدائق داخل الجامعات والهيئات الحكومية ".