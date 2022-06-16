بحكي حواديت.. يسري نصر الله: لا أفرض انحيازاتي على المشاهد في أفلامي

قال المخرج يسري نصر الله، إنه لديه انحيازات ترتبط بالحياة العامة وترتبط بتربيته وثقافته والنشأة، مضيفا:" لا أحاول أن أفرض انحيازاتي على المشاهد في أفلامي".

وأضاف يسري نصر الله في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" انا بحب أحكي حواديت في أفلامي وهذا هو انحيازي في الأفلام، ومش مهم عندي أقوم بإيصال أفكاري وانحيازاتي للجمهور ".

وتابع يسري نصر الله:" أنا بحب أحكي حكاية عن ناس عايشين في ظرف معين وطريقة تعاملهم مع هذا الظرف كي يبقون على قيد الحياة ".

وأكمل يسري نصر الله:" أحب الحواديت في الأفلام، كي يخرج المشاهد أو المتفرج بعد الفيلم وهو يحب نفسه ولا يكرهها ".