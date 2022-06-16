نائب عن أهمية المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب: يتناول قضية تغير المناخ.. فيديو

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب، له أهمية خاصة، أنه يؤكد على أن مصر تولى أهمية خاصة للشباب المصري والأفريقي في مناقشة القضايا الهامة، والتي طرأت على العالم.

وأضاف محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن النسخه الثامنة من المؤتمر والذي يتم تنظيمه في مصر، سيتناول قضية تغير المُناخ، والذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي.

وتابع عضو مجلس النواب، ان هناك اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية لحشد جميع الجهود العالمية على كل المستويات التنفيذية والتشريعية، ومن جميع الفئات، تجاه ضرورة إيجاد حلول جذرية وعادلة لقضية تغير المُناخ.

وأشار محمد إسماعيل إلى أن مصر تمتلك رؤية طموحة علي تدشين العديد من المحافل الشبابية العالمية، لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.